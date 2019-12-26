Секвестрэктомия поджелудочной железы это

До настоящего времени существуют разногласия в определе­нии показаний и противопоказаний к различным методам хи­рургического лечения острого панкреатита.

В последние годы хирургическое лечение острого панкреа­тита обсуждалось на многочисленных форумах хирургов: I Все­мирном конгрессе Международного общества хирургов-гастро­энтерологов (1971), на VI пленуме Правления Всероссийского научно-медицинского общества хирургов (1972), Всероссийской конференции хирургов (1973), V конгрессе хирургов Болгарии (1974), V Всероссийском съезде хирургов (1978), VIII съезде хирургов Белоруссии (1979), пленуме Всесоюзной проблемной комиссии по неотложной хирургии АМН СССР (1980) и др.

Проведенные дискуссии показали, что хирурги едины в воп­росе лечения отечной формы острого панкреатита — методом вы­бора признана консервативная терапия. В отношении лечения деструктивных форм единого мнения не достигнуто. Оператив­ное лечение большинство хирургов предпринимают по специаль­ным показаниям, чаще при панкреатогенном перитоните» абсцессах или псевдокистах поджелудочной железы. Основные разногласия при определении тактики лечения возникают при трудно диагностируемых, осложненных панкреатогенным пери­тонитом формах острого панкреатита.

Наиболее значительные противоречия касаются применяемых методов хирургического лечения острого панкреатита. Одни хи­рурги [Шапкин В. С. и др., 1975; Виноградов В. В. и др., 1979] считают, что хирургические методы лечения острого панкреатита неприемлемы, другие ограничивают вмешательство тампониро­ванием и дренированием сальниковой сумки без рассечения брюшины над поджелудочной железой [Лобачев С. В., 1953; Поливанов И., 1963; Гомзяков Г. И. и др., 1969; Елецкая О. И. 1971; Mattig, Clauss, 1967]. Сторонники так называемых закры­тых операций отмечают отрицательный эффект рассечения кап­сулы железы [Шалимов А. А., 1970; Мороз И. М., 1974; Тоскин К. Д. и др., 1976; Muresan et al., 1962], дополняют операцию перипанкреатической новокаиновой блокадой и оментопанкрео-пексией [Тоскин К.Д., 1966, 1970, 1976; Авдей Л. В. и др., 1974; Фиценко А. Я. и др., 1979, и др.]. Ряд авторов предложили за­крытые методы, сочетающиеся с дренированием большого пан­креатического протока [Petresco, Blidaru, 1970], декомпрессивными операциями на желчных путях [Иванова В. М., Шаак Т. В.г. 1965; Глускина В. М., 1972; Glenn, Frey, 1964] и даже с папиллосфинктеротомией [Goinard et al., 1968]. В последние годы; увеличилось количество сообщений о резекции поджелудочной железы в острый период заболевания. Идея радикального хи­рургического лечения острого панкреатита путем резекции под­желудочной железы, субтотальной или даже тотальной панкреатэктомии возникла давно. В 1895 г. Korte, в 1927 г. Hoffman, в 1949 г. С. Г. Рукосуев выполнили резекцию поджелудочной железы при панкреонекрозе. Первая успешная панкреатэктомия при панкреонекрозе была выполнена в 1963 г. Watts. О значи­тельном числе подобных операций с благоприятными исходам сообщили Королев Б. А. и соавт. (1972), Филин В. И. (1979), Шалимов А. А. (1981), Hollender и соавт. (1970), Alexander и соавт. (1977), Roy и соавт. (1977) и др.

Однако большинство хирургов не разделяют мнения о необ­ходимости и показанности панкреатзктомии при панкреонекрозе [Чаплинский В. В., Гнатышак А. И., -1972; Виноградов В.В. и др., 1974; Акжигитов Г.Н., 1974; Glazer, 1975; Latasteet al., 1977,. и др.]. Основные причины отказа от «радикальной» хирургиче­ской тактики — трудность интраоперационной диагностики рас­пространенности панкреонекроза, сложность оперативной техни­ки, невозможность предотвращения некроза оставленной части поджелудочной железы, высокая послеоперационная леталь­ность, угроза эндокринной и экзокринной панкреатической недо­статочности после операции. Вследствие этого из методов хирур­гического лечения острого панкреатита в нашей стране наиболь­шее распространение получили закрытые операции — дрениро­вание сальниковой сумки с последующей перитонеальной пер­фузией, а также оментопанкреатопексия.

В факультетской хирургической клинике им. С. И. Спасоку­коцкого II МОЛГМИ с 1936 по 1979 г. было произведено 275 операций по поводу различных форм острого панкреатита и era осложнений с общей послеоперационной летальностью 32%. В анализируемый период тактика лечения острого панкреатита в клинике изменялась. До 1966 г. большинство больных с де­структивными формами острого панкреатита подвергались опе­рации. В этот период значительное число больных было опери­ровано по поводу отечных и отечно-геморрагических форм острого панкреатита. Это объясняется не столько высокой хирургической активностью, сколько диагностической необходи­мостью: операцию производили при неясной клинической карти­не заболевания и наличии симптомов перитонита. Выполняли открытые операции: рассечение брюшины над тканью железы и тампонирование полости малого сальника через рассеченную желудочноободочную связку.

За этот период более половины больных были оперированы по поводу панкреонекроза, при этом отмечены наибольшее число послеоперационных осложнений и самая высокая после­операционная летальность — 40,4 %

Неудовлетворительные результаты активного хирургического лечения острого панкреатита, а также улучшение клинической и биохимической его диагностики наряду с внедрением в клини­ческую практику новых эффективных методов консервативного лечения, в частности ингибиторотерапии, заставили нас перей­ти преимущественно к консервативному лечению. Кроме того, большое количество послеоперационных осложнений привело нас к решению изменить и методы операций при панкреонекрозе.

Стало ясно, что рассечение капсулы поджелудочной железы, направленное, по существовавшему тогда мнению, на предуп­реждение и ликвидацию деструктивных процессов в ее паренхи­ме, неэффективно ввиду дольчатого строения стромы железы и приводит лишь к повреждению паренхимы и сосудов, кровоте­чению и образованию свищей. Подведение к поджелудочной железе марлевых тампонов вызывает инфицирование сальнико­вой сумки, забрюшинной клетчатки и брюшной полости. Это обстоятельство побудило нас разрабатывать и внедрять закры­тые методы операций, при которых после удаления экссудата, перипанкреатической новокаиновой блокады осуществляется дренирование сальниковой сумки с выведением дренажей через контрапертуры. С «1965 г. в клинике стала применяться оменто-панкреатопексия — окутывание передней поверхности поджелу­дочной железы прядью большого сальника, что способствует отграничению процесса за счет быстрого развития спаек. Богатая васкуляризация большого сальника обеспечивает улучшение кровоснабжения поджелудочной железы и ускоряет организа­цию и инкапсулирование некротизированных участков. Оменто-панкреатопексии мы придаем важное значение и считаем ее показанной при оперативном лечении мелко- и крупноочаговых -форм панкреонекроза.

При панкреонекрозе, осложненном панкреатогенным перито­нитом, с 1971 г. оментопанкреатопексию мы дополняем введе­нием микроирригаторов и дренажей в брюшную полость для проведения в послеоперационном периоде внутрибрюшной ин-фузии изотонических растворов с антиферментными препара­тами, антибиотиками и одновременной активной эвакуации перитонеального экссудата, а также избытка инфузируемого раствора по типу перитонеального диализа.

Методика оментопанкреатопексии. Операцию выполняют пу­тем верхнесрединной лапаротомии. После пересечения желудочно-ободочной связки, ревизии поджелудочной железы и желчных путей производят перипанкреатическую новокаиновую блокаду с добавлением ингибиторов из трех точек: инфильтрируются ко­рень брыжейки поперечной ободочной кишки, ретродуоденальная и ретропанкреатическая клетчатка в области подковы двенад­цатиперстной кишки и клетчатка в области тела и хвоста желе­зы. Через отверстие в малом сальнике к передней поверхности железы подводят микроирригатор. Оментопанкреатопексию производят после рассечения желудочно-поджелудочных связок. Достаточно подвижную прядь большого сальника проводят через отверстие в желудочно-ободочной связке и фиксируют отдельными швами к легко заметному после блокады листку брюшины у верхнего и нижнего края поджелудочной железы. Отверстие в желудочно-ободочной связке зашивают отдельными кетгутовыми швами. Для проведения внутрибрюшной инфузии ингибиторов микроирригаторы устанавливают при помощи троа­кара у краев реберных дуг по среднеключичной линии: пра­вый— по направлению к сальниковому отверстию, левый — к левому куполу диафрагмы. Дренажи для отведения перитонеаль­ного экссудата и избытка инфузируемого раствора устанавли­вают в обеих подвздошных областях.

Абдоминизация поджелудочной железы. При панкреонекро-зах одинаково часто поражается как передняя, так и задняя поверхность поджелудочной железы. При этом ферменты и про­дукты распада легко поступают в клетчатку забрюшинного пространства, брыжейки толстой и тонкой кишки, иногда дости­гают малого таза, вызывая некроз, что ведет к быстрому развитию интоксикации. Дренирование брюшной полости, оментопанкреа-топексия, направленные на предупреждение развития перитони­та, не обеспечивают в этих условиях отграничения процесса на задней поверхности железы и не предупреждают поступления ферментов и продуктов распада в забрюшинное пространство [Стародубцева Л. Н., 1978; Маят В. С. и др., 1979].

В. А. Козловым (1977) разработана и применена в клинике операция, заключающаяся в выведении железы из забрюшин­ного пространства в брюшную полость. Эта операция названа автором «абдоминизация поджелудочной железы».

Располагая опытом 23 операций абдоминизации железы, мы считаем ее показанной при жировом панкреонекрозе и сме­шанных его формах, ког­да не определяются сек­вестрация и расплавление ткани железы и есть на­дежда на ее репарацию. Операцию (рис. 43, а, б, в)

выполняют путем верх­несрединной лапаротомии. После введения рас­твора новокаина в клет­чатку вокруг железы вдоль нижнего и верхне­го края тела и хвоста же­лезы рассекают парие­тальную брюшину. Тело и хвост железы тупым путем выделяют из за-брюшинного пространства совершенно бескровно. Под железу подводят сво­бодный конец лоскута сальника и окутывают им железу. Между железой и сальником укладывают дренажную трубку с бо­ковыми отверстиями, ко­торую выводят через от­дельный разрез в пояс­ничной области слева. По показаниям дополнитель­но дренируют забрюшин-ное пространство для подведения антибиотиков, а также желчные пути. Сальник мо­жет быть подведен и под головку поджелудочной железы после мобилизации ее по Кохеру, в результате чего железа только в области шейки сообщается с забрюшинным пространством.

Абдоминизация поджелудочной железы обеспечивает более надежное отграничение патологического процесса от брюшной полости, чем оментопанкреатопексия. Она позволяет полностью прекратить поступление ферментов и продуктов распада в забрюшинное пространство, брыжейки толстой и тонкой кишки. В 19 случаях абдоминизация поджелудочной железы привела к выздоровлению больных, у 15 из них в отдаленные сроки не выявляется признаков хронического панкреатита, что можно, видимо, объяснить хорошим кровоснабжением железы благода­ря подведению сальника к задней поверхности железы, не по­крытой брюшиной, увеличению площади их соприкосновения и быстрому прорастанию сосудов.

Локальная гипотермия поджелудочной железы. В комплекс мероприятий по лечению острого панкреатита включают гипо­термию путем охлаждения поджелудочной железы через брюш­ную стенку, желудок, толстую кишку. Значительное снижение температуры угнетает обменные процессы в ткани железы, по­нижает ее ферментативную функцию, уменьшает активность протеолитических ферментов.

Экспериментальные исследования В. А. Козлова (1979) по­казали, что непосредственная локальная гипотермия поджелудоч­ной железы во много раз эффективнее гипотермии желудка. Локальную прямую гипотермию выполняют в послеоперацион­ном периоде с помощью специального зонда, подведенного к поджелудочной железе во время операции. После осуществления операции на железе (дренирование, оментопексия, абдоминиза­ция и др.) на нее укладывают специально изготовленный ла-тексный баллон, соединенный с двухпросветной трубкой, кото­рую через отдельный разрез в левом подреберье выводят нару­жу. В первые 2—4 дня после операции с учетом состояния больного и данных лабораторного исследования через двухпро-светную трубку, выведенную наружу, периодически 3 раза в день по 2—4 ч охлаждают поджелудочную железу. После улучшения состояния больного баллон опорожняют и извлекают. В. А. Коз­лов считает, что основное достоинство указанного способа в том, что удается добиться значительного локального охлаждения поджелудочной железы без выраженной общей гипотермии. Однако автор не рекомендует специально производить хирурги­ческое вмешательство только для осуществления гипотермии.

Закрытые операции были выполнены у 72 больных панкреонекрозом с летальностью 29%, открытые — у 119 с летальностью 47%. Оментопанкреатопексия выполнена у 35 больных панкрео-некрозом с летальностью 25%. Абдоминизация железы произве­дена у 23 больных панкреонекрозом, из которых 4 умерли (17%).

Анализ полученных нами результатов показывает, что закры­тые операции при остром панкреатите патогенетически обосно­ваны, поскольку сохраняют асептичность патологического про­цесса, позволяют эвакуировать и инактивировать резко токсич­ный перитонеальный экссудат, подвести к железе ингибиторы и создать максимальную концентрацию антиферментных препа­ратов в поджелудочной железе и перипанкреатической клет­чатке. Оментопанкреатопексия и абдоминизация железы спо­собствуют отграничению патологического процесса в период некроза и секвестрации поджелудочной железы и предотвраща­ют развитие панкреатогенного перитонита и забрюшинной флег­моны.

Хирургическому лечению дегенеративно-гнойных осложнений острого панкреатита до последнего времени уделяли недоста­точно внимания. Это объясняется прежде всего тем, что подоб­ные осложнения встречались не так часто; такие тяжелые боль­ные умирали до развития осложнений. Правильная лечебная тактика позволяет купировать тяжелый патологический процесс и вывести больных из состояния панкреатогенной токсемии и шо­ка, в связи с чем относительно увеличилось и число дегенера­тивных и гнойных осложнений, которые являются неизбежным следствием диффузного панкреонекроза.

Степень распространенности и характер деструкции подже­лудочной железы, парапанкреатической и забрюшинной клетчат­ки, а также присоединение инфекции предопределяют форму дегенеративных и гнойных осложнений: поликистозная дегене­рация железы, постнекротический инфильтрат или псевдокиста, апостематозный или гнойный панкреатит, абсцесс железы, деге­неративная и гнойная флегмона забрюшинной клетчатки, деге­неративный и гнойный оментит. За исключением постнекроти­ческого инфильтрата, хирургическое лечение показано при всех формах дегенеративных и гнойных осложнений.

По поводу гнойного панкреатита мы оперировали 22 боль­ных; у всех произвели вскрытие абсцессов сальниковой сумки, ее тампонаду и дренирование, у 4 операцию дополнили люм-ботомией. Летальность среди оперированных по поводу гной­ного панкреатита составила 50%.

Для профилактики развития гнойных осложнений нам пред­ставляется наиболее перспективным внедрение в практику ранних радикальных операций: секвестрэктомии, некрэктомии, резекции железы и даже панкреатэктомии. Как показывает наш опыт, подобное вмешательство необходимо предпринимать именно у тех 10% больных, у которых активное терапевтическое лечение оказывается неэффективным и быстро прогрессирует некроти­ческий процесс.

Наиболее сложную проблему представляет своевременная диагностика формы острого панкреатита с обширными и тоталь­ными некротическими необратимыми процессами. Современные методы диагностики (определение активности ферментов, лапа­роскопия, селективная ангиография и др.), тщательное изучение клиники и течения заболевания у конкретного больного, объек­тивная оценка результатов интенсивной терапии позволяют свое­временно диагностировать эти тяжелые формы заболевания.

Мы располагаем опытом 13 экстренных радикальных вмеша тельств при панкреонекрозе: 2 секвестрэктомии, 3 некрэктомии и 8 корпорокаудальных резекций поджелудочной железы со спленэктомией. Четверо больных умерли в ближайшем после­операционном периоде.

Мы не считаем целесообразным подробно описывать технику этих операций, так как они изложены в специальной литературе. Однако отметить некоторые особенности их выполнения необхо­димо.

Секвестрэктомия — удаление некротизированной части железы в пределах погибших тканей — может быть выполнена тупым путем, чаще дигитоклазией, и не сопровождается крово­течением.

Некрэктомию — удаление некротизированной части же­лезы в пределах кровоснабжаемых тканей — выполняют острым путем: ткани железы рассекают по границе некроза и тща